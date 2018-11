Menschen, 8. November

Geburten, Geburtstage, Sponsion und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Elisabeth Brica aus Salzburg feierte am Dienstag ihren 70. Geburtstag.

Brigitte Kofler, Mitglied des Pensionistenverbands Salzburg-Stadt, feiert heute, Donnerstag, ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Grabner (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Herlinde Roider (78), Bewohnerin Seniorenhaus Antonius, Hallwang-Esch; Rosita Seim (72), Mitglied des PVÖ, OG Grödig.

Sponsion

Michael Grubinger aus Thalgau hat an der FH in Hagenberg den Bachelor of Science in Engineering mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.

Quelle: SN