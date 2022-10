Menschen, 8. Oktober 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Adolf Lanschützer aus Zederhaus feiert heute seinen 90. Geburtstag.



Martin Forsthuber feiert heute seinen 85. Geburtstag. Forsthuber war Direktor und Landesobmann des Salzburger Seniorenbundes, 15 Jahre im Gemeinderat der Stadt Salzburg sowie im Bundesrat und Salzburger Landtag tätig. Forsthuber hat das goldene Verdienstzeichen des Landes Salzburg und das silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich. Weiters ist er Träger des Ehrenrings für die Bundesleitung des österr. Seniorenbundes und des Ehrenrings des Salzburger Seniorenbundes.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Monika Holzmann aus der Stadt Salzburg feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

SONNTAG

Dir. a. D. Mathias Schwaighofer aus Henndorf feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar war bis zu seiner Pensionierung Geschäftsführer der Raiffeisenbank Salzburg Itzling.



Herbert Geier, Ehrenringträger der Gemeinde Wals-Siezenheim, Ehrenobmann des EV-Wals, Mitglied der Kameradschaft Wals, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.



Der langjährige ORF-Moderator Philipp Meikl feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Über 20 Jahre war Meikl Mitarbeiter beim ORF Salzburg, ist Mitbegründer bekannter Veranstaltungen wie des Kaltenhausener Gstanzlsingen, des Volksmusikpreis Pongauer Hahn und zahlreicher Initiativen für die Verbreitung der Salzburger Volkskultur. Für seine Verdienste wurde er mit Landesauszeichnungen für Brauchtum und Volkskultur, wie dem Tobias-Reiser Preis des Landes Salzburg geehrt. Oberschulrat und Diplom-Pädagoge Meikl war bis zu seiner Pensionierung Direktor an der VS Eugendorf-Schwaighofen.