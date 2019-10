Menschen, 8. Oktober

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

In Palting feiert am Dienstag der langjährige Vertriebsleiter und spätere Geschäftsführer der "Salzburger Nachrichten", Winfried König, seinen 70. Geburtstag. König, Maturant des Akademischen Gymnasiums in Salzburg, ist ein SN-Urgestein. Er trat 1980 der Zeitung bei und arbeitete sich innerhalb weniger Jahre zum Chef des Vertriebs hoch, den er im Lauf der Jahre nach modernsten Kriterien ausrichtete. 2006 trat König in die Geschäftsführung ein und übernahm die Bereiche Vertrieb, Marketing, Anzeigen und Marktforschung. Er glänzte durch Kompetenz, Kreativität, Umsetzungsstärke, Loyalität und vor allem viel Humor. 2014 trat der kulturell engagierte Familienmensch in den Ruhestand. Wir verneigen uns und gratulieren recht herzlich.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute weiters zum Geburtstag: Franz Holzinger (77) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Gertrud Riedl (74), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Itzling.

Rupert Hasenöhrl aus Wals-Himmelreich vollendet heute sein 90. Lebensjahr.



Quelle: SN