Menschen, 8. September 2022

Geburtstage

Blasius Wallinger, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feierte heute seinen 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Renate Reinisch, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.



Lions Club Salzburg

Die Präsidentschaftsübergabe des Lions Club Salzburg fand heuer am 1. Juli im Restaurant Brandstätter in Liefering statt. Dr. Bernhard Arming (rechts im Bild) übergab das Präsidentenamt an Harald Labbow, der den Club durch das Clubjahr 2022-23 führen wird.