Menschen, 8. und 9. August 2020

SAMSTAG

Katharina Schindlauer aus Elsbethen feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

Josef Huber, Tischlermeister aus Riedlkam in Lamprechtshausen, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die Salzburger Nachrichten gratulieren ferner:

Konrad Grabner (88), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Marianne Hufnagl (80), Mitglied des Seniorenbunds Göming; Berta Haberl (78), wohnhaft im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Mag. Michael Struzynski (60), Stadtpfarrer in Kitzbühel; Ruza Perinec (65), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Brigitta Patzer (67), Mitglied des PVÖ Stadt Salzburg.

SONNTAG

Maria Wallinger, aus Salzburg, langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Maria Haidinger, Fachärztin für Gynäkologie, viele Jahre Obfrau der Salzburger Hospizbewegung und ÖVP-Landesrätin für Gesundheit von 1999 bis 2004, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag. Haidinger erhielt im Jahr 2006 das Goldene Ehrenzeichen des Landes Salzburg.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag: Maria Altendorfer (85), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf; Alois Oberlader (65), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, und Hannelore Hagen (63), Mitglied des PVÖ Stadt Salzburg.

Quelle: SN