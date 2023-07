Menschen, 8. und 9. Juli 2023

Geburten, Geburtstage, Matura und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Ihren 75. Geburtstag feiert heute in Hallein, Burgfried, Christine Rehrl. Die Altbäuerin vom Ramslgut engagiert sich als Gebietsbetreuerin in der Katholischen Frauenbewegung und als Ausschussmitglied im Seniorenbund.

Anna Neureiter, ehemalige Mitarbeiterin im Hilfswerk Tennengau, Mitglied des Seniorenbunds St. Koloman, feiert heute in St. Koloman ihren 70. Geburtstag.

Anita Volgger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

SONNTAG

Die Vollendung ihres 65. Lebensjahrs feiert am Sonntag in Bad Vigaun Rosmarie Wallmann. Die Altbäuerin vom Diffürthgut am Rengerberg engagiert sich in der Katholischen Frauenbewegung und ist Mitglied des Seniorenbunds.

Matura

HTL Salzburg, Höhere Lehranstalt für Berufstätige - Elektrotechnik: Gute Erfolge: Stefan Ehrschwendner, Amr Embaby Emam Ismail, Wolfgang Hartl, Daniel Hagenauer.