Menschen, 9./10. Juni

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

Rudolf Winter aus Lamprechtshausen feierte kürzlich seinen 93. Geburtstag.



SAMSTAG



Theresia Karigl in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.

Maria Erbschwendtner, Pensionistin, Göming, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

KR Mag. P. Johannes Perkmann OSB, Abt des Benediktinerstifts Michaelbeuern, Abtpräses der Österreichischen Benediktinerkongregation, Vorsitzender der Superiorenkonferenz der Erzdiözese Salzburg, feiert heute seinen 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Theresia Wolf (84), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Sbg. Volkshilfe Schwarzach; Viridiana Wenger (67), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.



SONNTAG



Herta Patscheider aus Salzburg-Itzling feiert am Sonntag im Kreis ihrer Familie ihren 102. Geburtstag.

Sophie Rohrmoser, Bewohnerin des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Hedwig Wimmer, Zellhofbäuerin i. R., Mitglied des Seniorenbunds Mattsee, feiert am Montag ihren 75. Geburtstag.





Jubiläum

Annemarie und Rudolf Schmidt aus Straßwalchen feiern heute, Samstag, goldene Hochzeit.











(SN)