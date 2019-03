Menschen, 9./10. März

Geburten, Geburtstage, Promotion und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Dorothea Ameshofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute, Samstag, die Vollendung ihres 85. Lebensjahrs.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Ingeborg Schied (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Margit König (66), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



SONNTAG

Engelbert Absmanner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

Anton Zischg, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, vollendet am Sonntag sein 85. Lebensjahr.

Peter Lackner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Geistlicher Rat P. Rupert Schindlauer OSB, Mitglied der Erzabtei St. Peter, ehemaliger Superior und Wallfahrtsseelsorger von Maria Plain, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Anita Weitgasser feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Mathilde Haidenthaler (89) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Katharina Schwaiger (86), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Promotion

Dipl.-Ing. Alfred Amon (Salzburg) hat an der Technischen Universität Dresden zum Dr. rer. nat. im Fach Chemie ("magna cum laude") promoviert.



