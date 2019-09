Menschen, 9. August 2019

Geburten, Todesfälle, Geburtstage

Geburtstage

Franz Wieneroiter, pens. Gendarm und ehem. Einsiedler von Saalfelden/Palfen, feiert heute, Montag, seinen

92. Geburtstag.

Margarethe Anichhofer feiert heute in Salzburg-Lehen ihren 82. Geburtstag. Heinrich Braunwieser vollendet heute in Salzburg sein 80. Lebensjahr.

Gertraud Mayer, pensionierte Lehrerin für den wirtschaftlichen Fachunterricht an der Privatschule der Schulschwestern in Hallein und am Wirtschaftskundlichen Realgymnasium in Salzburg, langj. Mitglied des CLV, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Bernhard Pliem, Mitglied des St. Kolomaner Seniorenbunds und ehem. Unternehmer in Hallein, feiert heute den 80. Geburtstag.

Rudolf Ulamec, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Grödig, vollendete vor Kurzem sein 82. Lebensjahr.

Vor Kurzem feierte Margarethe Unterkirchner in St. Michael-St. Martin ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Theresia Ganzer (80), Bewohnerin der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage in Aigen, und Maria Lindner (80), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau.

Sebastian Schorn aus Hof bei Salzburg feiert heute den

75. Geburtstag.

Johanna Salchegger aus Filzmoos, Oberhofbäuerin und Oberhofalmwirtin i. R., Fahnenmutter des Kameradschaftsbunds Filzmoos und Organisatorin der Filzmooser Trachtenfrauen, vollendet heute ihr 65. Lebensjahr.

