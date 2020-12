Menschen, 9. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



GR Johann Karner, ehemaliger Pfarrer in Zederhaus und St. Michael im Lungau, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Sylvia Stremitzer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute, Mittwoch, ihr 70. Lebensjahr.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Martin Schweighofer (76), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau; Johann Schmeissner (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.



Quelle: SN