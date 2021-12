Menschen, 9. Dezember 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Spenden und Todesfälle

Geburtstag

Peter Wörgötter, Extrembergsteiger aus Saalfelden, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Mit der ersten Skiabfahrt von einem seiner fünf 8000er-Gipfel gelang ihm 1981 eine Pioniertat.

Aloisia Titze, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Jubiläum

Dir. Mathias und Maria Schwaighofer feiern heute das Fest der diamantenen Hochzeit.

Spende

Nikolaus Stephan Breschan hat heuer Kinder in der Stadt Salzburg, Eugendorf und Koppl besucht. Dabei sammelt er Spenden für das Kinderkrebs-Nachsorgezentrum Sonneninsel in Seekirchen - bereits zum dritten Mal. Die gesammelte Spendensumme hat Stephan Breschan verdoppelt. In Summe kamen so diesmal 3100 Euro zusammen. "Wir haben selbst drei gesunde Kinder. Dafür sind wir sehr dankbar und möchten die Kinderkrebshilfe unterstützen."



Die Schülerin Marie Brunner (14) aus Salzburg hat "Herzgeschenk"-Nikolaussackerl zusammengestellt - gefüllt mit einem Schokonikolaus, Mandarinen, Äpfeln, Nüssen, selbst gebackenem Lebkuchen sowie wärmenden Socken. Diese wurden am Montag an Besucher der Vinzi-Stube und der Jugendnotschlafstelle Exit 7 übergeben. Hilfe erhielt Marie Brunner dabei von den Firmen Red Bull und Teekanne. Maries Nikolaussackerl gibt es bereits seit drei Jahren.