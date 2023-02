Menschen, 9. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Berta Schinagl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Munderfing, feiert heute ihren 92. Geburtstag.

Anna Kainhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Gerald Losert, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Spende

Bereits seit mehreren Jahren veranstalten die Ungenacher einen Spendenmarsch, um Gelder für wohltätige Projekte zu sammeln. Im Vorjahr führte die 70 Kilometer lange Strecke wieder von Salzburg nach Ungenach. Jeder der 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchte sich vorher Sponsoren, die pro geschafftem Kilometer einen vereinbarten Betrag spendeten. Durch die Initiative kamen in Summe 3572 Euro für die Sonneninsel Seekirchen zusammen, das Nachsorgezentrum für an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien. Reinhard Grurl übergab die Spende an Martina Weber, Mitarbeiterin der Sonneninsel.