Menschen, 9. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Theresia Kubicza vollendet heute in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, ihr 95. Lebensjahr.

Anna Kainhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Gerhard Losert, Mitglied des Seniorenbunds Hallwang, wird heute 75 Jahre alt.

Andreas Grundbichler, Amtsleiter in Golling, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Weiters feiern heute Geburtstag: Maria Riesinger (91), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Elsbethen; Eugen Weißenböck (87), Mitglied des Seniorenbunds Hallwang; Maria Standl (82), Austragbäuerin vom Hellbauer, Göming; Josef Huber (78), Hof bei Salzburg; Reinhold Pistrich (77), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Christine Suk (64), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.













(SN)