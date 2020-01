Menschen, 9. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Leonhard Wieland, vlg. "Grillhofer", langjähriger Gemeinderat in Mauterndorf, vollendete kürzlich sein 90. Lebensjahr.

In St. Michael feierte unlängst Josefa Baier ihren 90. Geburtstag.

In Stuhlfelden vollendete vor Kurzem Juliane Mayrhofer ihr 80. Lebensjahr.

Johanna Altmann, Obfrau der Goldhaubengruppe Schleedorf und Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Schnaitl (89), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Hildegard Fuchs (82) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Ernst Roither (76), Mag. Anita Strebl (74), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



Quelle: SN