Menschen, 9. Juli 2020

Geburtstage

Alois Ebner, Müller- und Bäckermeister in Niederalm, feiert heute, Donnerstag, seinen 86. Geburtstag.

Annemarie Hujber, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag: Maria Weindlmeier (86), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Walter Huber (76), Brigitta Hicka (68), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Matura

BG Zaunergasse

Mit ausgezeichnetem Erfolg, 8A: Lisa Fuchs, Vivien Hammer, Simon Hubauer, Tiba Hütter, Anna Koller, Nadine Kurz, Leonhard Neubauer, Magdalena Schoppersberger, Viktoria Steiner; mit gutem Erfolg: Marko Dreznjak, Anja Köglburger, Clara Michaelis, Christoph Pletzer, Elena Schwarz.

8B, mit ausgezeichnetem Erfolg: Marie Lenglachner, Simon Löberbauer, Thomas Meßner, Julia Nguyen, Christina Oberhofer, Sarah Pichler; mit gutem Erfolg: Sarah Al-Schameri, Paul Friedrich, Chiara Kronberger, Felix Nußbaumer, Vanessa Riedmüller.

WRG Salzburg

Mit ausgezeichnetem Erfolg, 8A: Sarah Dorfer, Tamara Huber; 8B: Teodora Albu, Lena Bichler, Carina Erber, Max Freimüller, Lilly Kormann, Victor Lindenbauer; 8C: Lea Kemetinger, Marion Möstl, Niklas Müller, Paul Leonhard Pogadl, Christof Ritzinger, Annabell Salvenmoser, Julian Widhalm;

mit gutem Erfolg, 8A: Vanessa Weiss; 8B: David Einzenberger, Andreas Figl; 8C: Larissa Hausenblas, Ulrike Herbek, Julia Huber, Verena Nobbe, Lena Wenzl.

Jubiläen

Das 60-Jahr-Priesterjubiläum begehen heute em. Domkap. Sebastian Manzl (Salzburg), KR Kan. Josef Meßner (Mattsee), EDomkap. KR Martin Wimmer (Salzburg), GR Johann Ebster (Salzburg) und GR Johann Karner (Tamsweg).



