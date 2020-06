Menschen, 9. Juni

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Ernst Aigner aus Unternberg vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Maria Gschaider, Mitglied des Seniorenbundes Ortsgruppe Schleedorf feiert heute ihren 80.Geburtstag.

Mag. Werner Salmen, Inhaber der Engel-Apotheke in Salzburg und Obamann des Vereins Rechte Altstadt feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Theresia Wolf, ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Schwarzach, vollendet heute ihr 86. Lebensjahr; Theresia Karigl (77), Bewohnerim im ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen; Helga Kovacs-Erleshofer (81), Klaus Enthaler (63), beide Bewohner in der Seniorenpension am Schlossberg.

Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag: Anna Schwaighofer (91), Rosa Thaler (90) und Bertha Lepitsch (80), alle drei Mitglieder des PVÖ, Ortsgruppe Elsbethen.

Jubiläen

Christine und Erich Weißenbacher vom Ötzhäusl in Gaißau feierten am Samstag das Fest der Goldenen Hochzeit.

Fini und Franz Schnaitmann aus Gaißau feierten kürzlich das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Johanna und Rupert Grießner feierten am Samstag ihre Diamantene Hochzeit in St. Michael-St. Martin.



