Menschen, 9. März 2023

Geburtstage

Johanna Sützl, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus in Obertrum, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

KR Kan. Mag. Peter Röck, Mitglied des Priesterrats, Kapitularkanoniker des Kollegiatsstifts Seekirchen, ehem. Regens des Privatgymnasiums Borromäum, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Jubiläum

Ruth und Georg Herbst aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich ihre goldene Hochzeit.

Auszeichnungen

Landeshauptmann Wilfried Haslauer zeichnete am Dienstag verdiente Persönlichkeiten für ihren Einsatz und ihren Mut aus.

Lebensrettungsverdienstzeichen des Landes Salzburg:

Patrick Eder (St. Johann).

Lebensrettermedaille Österreichs:

Dominik Ecker, Joachim Mitterer, Josef Neureiter (alle Saalbach-Hinterglemm), Markus Mayr, Daniela Schwabl (beide Zell am See).

Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich:

Jakob Karl (Koppl), Robert Költringer-Noppinger (Göming),

Alois Schorn (Strobl).

Großes Verdienstzeichen des Landes:

Hofrat Michael Bergmüller (Bergheim), Bartl Gensbichler (Saalbach-Hinterglemm), Klaus Leistner (Innsbruck), Walter Praschberger (Hallein), Johann Radauer (Eugendorf).

Verdienstzeichen des Landes:

Helga Besl (Golling), Franz Gschaider (Anthering), Aloisia Gurtner (Salzburg), Christa Hassfurther (Oberalm), Rupert Kreuzer (Flachau), Markus Pichler (Wien), Jakob Pirchner (Rauris), Philipp Santner (Tamsweg), Andrea Schindler-Perner (Tamsweg), Adolf Schwaiger (St. Johann im Pongau), Robert Wimmer (Tamsweg).

Ehrenzeichen des Landes:

Hofrat Andreas Kiefer (Kuchl).