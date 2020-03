Menschen, 9. März

Geburten, Geburtstage, Wahl, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Elisabeth Figl aus Altenmarkt feiert heute, Montag, ihren 90. Geburtstag.

Konsistorialrat Johann Kaufmann, ehemaliger Pfarrer in Ebenau, Stadtpfarrer in Salzburg-Gnigl sowie Dechant von Salzburg-Ost, vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Josef Kastenauer, Daxbauer in Seeham, feiert heute, Montag, seinen 80. Geburtstag.

Fanny Bruckmoser, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute, Montag, ihren 70. Geburtstag.

Franz Maislinger, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Dorothea Ameshofer (86), Margit König (67), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Wahl

Bei der Generalversammlung am 29. 2. 2020 der Flachgauer Brandnothilfe wurde Georg Oichtner, Thomerlbauer aus St. Georgen, wiederum einstimmig zum Obmann gewählt. Die weiteren Mitglieder sind: 1. Obmann-Stellvertreter: Johann Fink, Wolfenbauer, Seekirchen; 2. Obmann-Stellvertreter: Alois Lugstein, Mesnerbauer, Straßwalchen; Geschäftsführer: Hubert Mackner, Wals.

Hubert Mackner erhielt für seine 40 Jahre dauernde Tätigkeit als Geschäftsführer die Ehrenurkunde.

Spende

Zahlreiche Dart-Sportler nahmen im Februar im Restaurant Maharadscha in Salzburg an einem Benefiz-Dartturnier teil. Mit dem Startgeld, einer Tombola und freiwilligen Spenden konnten über 1900 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt werden. Fetih Kaya, Jimmy Wilhelmer und Engin Yaman organisierten die Veranstaltung.



Quelle: SN