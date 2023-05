Menschen, 9. Mai 2023

Geburten, Geburtstage, Ehrungen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Rosa Thaler, Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute ihren 93. Geburtstag.

Brigitte Erda, bis vor Kurzem Landesleiterin der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen sowie Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Dr. Wolfgang Gassner aus Salzburg feierte kürzlich seinen 89. Geburtstag.

Ehrungen

Erzdiözese Salzburg ehrt fünf Maturantinnen mit Kothgasser-Preis. Für Diplomarbeiten im Maturafach katholische Religion des Vorjahres hat die Erzdiözese Salzburg am 4. Mai den Erzbischof-Dr.-Alois-Kothgasser-Preis an zwei Teams verliehen. Der erste Preis ging an zwei Absolventinnen des Multiaugustinums St. Margarethen im Lungau für eine Arbeit über "Ethik am Küchentisch - Ein Leben ohne Fleisch". Den zweiten Preis bekamen drei Absolventinnen der Bafep Salzburg für "Lebensschutz als Grundrecht". Im Bild (v. l. n. r.): Dr. Dr. Erwin Konjecic (Direktor des kirchlichen Schulamtes), Iris Gruber (Preisträgerin), Carina Bliem (Preisträgerin), Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer, Helene Frauenlob (Preisträgerin), MMag. Markus Hammer (Fachinspektor für Religionsunterricht an mittleren und höheren Schulen), Dr. Raimund Sagmeister (Rektor des kirchlichen Schulamtes).