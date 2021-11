www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstag

Viktoria Vitzthum, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute Ihren 75. Geburtstag.

Sponsion

Christine Pfeffer aus Koppl spondierte vor Kurzem zum Master of Arts im Studienfach "International Humanitarian Action" an der Universität Groningen/ Niederlande samt Auslands-Semestern an Partneruniversitäten in Spanien und Jordanien.