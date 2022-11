Menschen, 9. November 2022

Geburten, Jubiläum, Auszeichnung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Auszeichnung

Die Computerwissenschafter Luca Debiasi und Andreas Uhl von der Paris Lodron Universität Salzburg erhalten gemeinsam mit Forschern der Hochschule Darmstadt den Best Paper Award 2019 der international führenden Biometrie-Zeitschrift für ihre Publikation zum Thema "Face Morphing". Der Artikel wurde unter allen Veröffentlichungen des Jahres 2019, die in der Zeitschrift "IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science" erschienen, als der Beste bewertet. Face Morphing bezeichnet das Überlagern und Ineinanderkopieren zweier Gesichter auf einem Foto, sodass ein neues Gesicht entsteht, das zwei Menschen stark ähnelt.

Jubiläum

Kürzlich feierten in Zell am See Dr. Walter und Sissi Winner das diamantene Hochzeitsjubiläum.