Menschen, 9. November

Geburtstage

Martin Seeleithner, mehr als 20 Jahre Bürgermeister (1988 bis 2009) der Gemeinde Bürmoos und 32 Jahre Gemeindevertreter, feiert heute, Freitag, seinen 70. Geburtstag. Von 1988 bis 2003 gehörte er der SPÖ an, danach gründete er die "Liste Bürmoos Martin Seeleithner" (LBS) und setzte mit dieser seine Arbeit fort. Soziales Engagement und soziale Belange hatten für Seeleithner Vorrang. So wurde im Jahr 1994 in Bürmoos die erste Krabbelstube im Land Salzburg eröffnet.

Markus Eitzinger, Vorstandsmitglied des AC Wals und UFC Siezenheim, vollendet heute sein 50. Lebensjahr.



Quelle: SN