Menschen, 9. Oktober

Geburtstage

Rosa Hochrainer, Mitglied des Pensionistenverbandes OG Elsbethen, feiert heute, Dienstag, ihren 98. Geburtstag.

Antonia Straubinger vollendet heute in Golling ihr 95. Lebensjahr.

Martha Groiß, Bewohnerin im Herz-Jesu-Heim in Salzburgfeiert heute ihren 80. Geburtstag.

Luise Chudoba, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Gerhard Huber, Reprofotograf i. R., feiert heute in Salzburg seinen 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag:

Maria Fischer (92), Mitglied des Seniorenbundes Ebenau; Simon Lohmeier (86), Bewohner im Seniorenwohnhaus in Köstendorf; Franz Schöndorfer (62), Mitglied des Pensionistenverbandes OG Hof.



Quelle: SN