Menschen, 9. September 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Franz Wieneroiter, pensionierter Gendarm und ehemaliger Einsiedler vom Palfen (Saalfelden), feiert heute, Donnerstag, seinen 94. Geburtstag.

Heidi Berger aus Bergheim, gelernte Bürokauffrau, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Friederike Höfer, Mitglied des Seniorenbunds Göming, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Johann Klausner, Austragbauer vom Hallermadlgut in Wals-Viehhausen und ehemaliger Bauhofleiter der Gemeinde Wals-Siezenheim, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist Ehrenobmann der Flachgauer Brandnothilfe und ehem. Obmann der Schnalzer Viehhausen.

Spende

Der Dachverband von Österreichs Spendenorganisationen prämiert jährlich die wirkungsvollsten und nachhaltigsten Spendenprojekte zugunsten des Gemeinwohls. In der Kategorie Klein- und Mittelunternehmen holte die Influencerin und Unternehmerin Karin Teigl (Constantly K) den "Wirtschaft hilft"-Award für ihre Charity-Boxen. Diese wurden mit regionalen Produkten befüllt und unterstützten neben lokalen Brands vor allem lokale Hilfsprojekte. Der Erlös ging zu 100 Prozent an die Caritas Salzburg und an das SOS-Kinderdorf.