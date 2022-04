Menschen, 9. und 10. April 2022

Geburten: www.sn.at/baby

Geburtstage

SAMSTAG

Vinzenz Haslinger, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute, Samstag, seinen 90. Geburtstag .

Mag. Günther Berger aus Fürstenbrunn feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

Helmut Rainer aus Puch bei Hallein begeht heute seinen 80. Geburtstag.

SONNTAG

Franz Brandl, Spengler- und Installateurmeister i. R. aus Großgmain, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Ehrung

Die Stadtgemeinde Oberndorf ehrte am Donnerstag verdiente Bürger für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Stadt.

Reinhold Wieser und Prof. Mag. Josef Standl erhielten die Wappenmedaille in Gold. Karl Gradl wurde mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Altbürgermeister Regierungsrat Andreas Kinzl erhielt die Bürgermedaille in Gold und Hofrat Mag. Reinhold Mayer den Ehrenring in Silber. Medizinalrat Dr. Erich Auer durfte den Ehrenring in Gold entgegennehmen.