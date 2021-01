Menschen, 9. und 10. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage, Spende, Sponsion und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Mag. Anita Strebl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Hildegard Fuchs (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Ernst Roither (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Richard Mayer sen., Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

Georg Azetmüller, Ehrenfähnrich der Uniformierten Schützenkompanie Grödig, feiert am Sonntag den 80. Geburtstag.

Helmut Österbauer, Mitarbeiter der Haustechnik, Christian-Doppler-Klinik, vollendet am Sonntag sein 60. Lebensjahr.

Spende

Vier Freunde aus Hallein haben einen Wickeltisch in Eigenproduktion hergestellt - für ein achtjähriges beeinträchtigtes Mädchen. Jeder im Team investierte rund 40 Arbeitsstunden in das Projekt. Das Weihnachtsgeschenk konnte am 23. Dezember der Familie Brunauer in Hallein übergeben werden. Der Wickeltisch ist unter anderem höhenverstellbar und durch die Räder leicht verrückbar. Hinter dem Projekt stehen Manuel Enn, Hubert Göschl, Christoph Engelsberger und Sebastian Wass. Dank gilt auch den Sponsoren: Ahamer Metallbau, Dreikant OG, Salzburgland Alpakas und Innenausstattung Hallinger.

Sponsion

Philipp Schreilechner (Scheffau am Tennengebirge) hat am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt den Studiengang "E-Commerce" mit dem Titel Master of Arts in Business (MA) erfolgreich abgeschlossen.



