Menschen, 9. und 10. Juli 2022

Geburten, Geburtstage, Matura, Abschluss und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Brigitta Hicka, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

SONNTAG

Katharina Schwaninger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Marianne Voggenberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Dr. Josef Rettenbacher, Obmann-Stv. der Kameradschaft Anif-Niederalm-Neu-Anif, Rechtskonsulent des BV der Flachgauer Kameradschaft, feiert am Sonntag den 60. Geburtstag.

Matura

HTL Salzburg, Höhere Lehranstalt für Berufstätige-Maschinenbau:

Ausgezeichnete Erfolge: Tobias Rainer, Sandra Rieder.

Gute Erfolge: Niklas Baumgartinger, Fabian Eberl, Clemens Rosenlechner, Günther Schießendoppler, Patrik Waltl, Andrea Spiegelsberger.

HTL Salzburg, Höhere Lehranstalt für Berufstätige-Elektrotechnik:

Gute Erfolge: Michael Aigner, Jemima Ashioya Bernardi, Kerim Dogu, Rene Putz.

Holztechnikum Kuchl, HTL für Wirtschaftsingenieure/Holztechnik:

Ausgezeichnete Erfolg, 5AHWIH: Tobias Buchberger, Lorenz Rieder, Sebastian Rosenkranz, Marcel Schusser, Philipp Weissacher; 5BHWIH: Jakob Eschelmüller, Martin Fassold, Philip Mühlbacher.

Gute Erfolge, 5AHWIH: Maximilian Falzberger, Michael Gindl, Paul Hiesberger, Michael Kreidl, Nikolaus Pfeifenberger; 5BHWIH: Simon Adlmaninger, Sara Anna Bamberger, Felix Leon Doppler, Christoph Eichinger, Simon Gstöttner, Christian Hillimaier, Bernadette Keisler, Julian Stöger, Tobias Wenger.

Abschluss

Holztechnikum Kuchl, Fachschule für Holzwirtschaft:

Ausgezeichnete Erfolge: Sinan Rijal, Simon Schitter.

Gute Erfolge: Andreas David, Mikkel Wiid Jakobsen, Patrick Michael Loishandl, David Sommerauer, Quirin Anton Vogl, Thomas Windhofer.