Menschen, 9. und 10. Oktober 2021

Auszeichnung

Prof. Dr. Peter Weiler, leitender Oberarzt der Landesklinik St. Veit im Pongau, wurde vom Bundespräsidenten das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

Jubiläum

Pfarrer Mag. Oswald Scherer, Leiter des Geistlichen Zentrums Embach, Dechantstellvertreter des Dekanats Taxenbach, begeht am Sonntag sein 40-Jahr-Priesterjubiläum.

Akademische Feiern

Am Mittwoch feierten 50 Absolventen/-innen an der Universität Salzburg ihre Sponsion und Promotion.

Bachelorstudium:

BA: Silke Rainbacher, Öblarn; Svenja Stöger, Gmunden; Samuel Inwinkl, Salzburg.

BEd: Ramona Holub, Bruck a. d. Großglocknerstraße; Lydia Wimmer, Haidershofen;

Sandra Pranzl, Kirchdorf; Sabrina Scholl, Schlüßlberg.

BSc: Cansu Demir, Hallein.

Masterstudium:

Dipl.-Ing.: Daniel Karnutsch BSc, Bergheim; Michael Möschl BSc, Saalfelden am Steinernen Meer.

MA: Christina Mayr BA, Enns; Sylvia Raab B. A., Anna Spatzenegger BA, Salzburg; Elfriede Mark, Theilheim (D); Verena Knoll BA, Trieben; Sabina Kotsur, Wien.

M. Rel. Ed.: Daniel Moser B. Ed. Univ., Oberalm.

MSc: Lisa Valentina Reisenzan BA BSc, Bergheim; Julia Wögerbauer BSc, Linz; Andrea Bito BSc, Oberalm; Isabella Widlroither BSc, Saaldorf-Surheim.

MEd: Barbara Louisa Promberger B. Ed. Univ., Bad Ischl; Julia Mayrhofer B. Ed. Univ., Ernsthofen; Anna-Carina Wallner B. Ed. Univ., Eugendorf; Josepha Stangassinger B. Ed. Univ., Hallein; Charlotte Potisk B. Ed. Univ., Neuzug; Stefan Sturm B. Ed. Univ., Salzburg; Fabian Berghammer, Sigharting.

Diplomstudium:

Mag. iur.: Arlinda Dauti, Ebensee; Mario Josef Mayr, Edt bei Lambach; Christina Gruber, Simon Hasler, Großarl; Malina Münzberg, Hof bei Salzburg; Linda Wimmer, Neumarkt am Wallersee; Ana Bernsteiner,

Sophie Enser, Michael Huber, Chiara Krombach, Lena Saydam LLB. oec., Salzburg; Antonia Wittwer-Tschohl, Tschagguns; Dragana Legenovic, Emanuela Pavlovic, Wals-Siezenheim; Lisa-Marie Gerner, Weng im Innkreis; Yvonne Suppan, Wien, Julia Huber, Zell am See.

Mag. phil.: Gudrun Anna Kremsl, Salzburg.

Mag. theol.: Michael Alexander Strohriegl, Salzburg.

Mag. rer. nat.: Anja Eder, St. Marienkirchen.

Doktoratsstudium:

Dr. rer. nat.: Florian Peters Bakk. rer. nat. MSc, Salzburg.

Dr. phil.: Mag. art. Silke Veronika Rogl, Salzburg.