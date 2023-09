Menschen, 9. und 10. September 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Jubiläum und Auszeichnung

Geburtstage

Andrea Wieser, langjährige Mitarbeiterin der "Salzburger Nachrichten", feierte vor Kurzem ihren 60. Geburtstag.

SAMSTAG

Anna Lanner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.



Jubiläen

Ingeborg und Christof Waltl aus Wals-Siezenheim feierten vor Kurzem das Jubiläum der goldenen Hochzeit.



Auszeichnung

Prof. Herbert Resch wurde im Rahmen des 15. Internationalen Kongresses für Schulter- und Ellenbogenchirurgie in Rom der Titel Pioneer of Shoulder and Elbow Surgery verliehen. Osvandre Lech aus Brasilien, Präsident der Gesellschaft, wies in seiner Ansprache auf die besonderen Verdienste von Herbert Resch für die Entwicklung der Schulter- und Ellbogenchirurgie durch den Einsatz innovativer Operationstechniken hin.