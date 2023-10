Menschen mit Behinderung stoßen in Salzburg immer noch auf Barrieren

Die UN-Behindertenrechtskonvention trat in Österreich bereits vor 15 Jahren in Kraft. Trotzdem habe sich wenig getan, auch in Salzburg. Es brauche stärkeren politischen Willen, sagt eine Expertin auf diesem Gebiet.

Mit ihrer Einführung der UN-Behindertenrechtskonvention sollte sich die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung verbessern. In Österreich scheint der Plan teilweise aufgegangen zu sein: Mit vergangener Woche ist die UN-Behindertenrechtskonvention bundesweit schon seit 15 Jahren gültig. Die Unterzeichnerstaaten hatten sich damit verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu schützen. Der internationale Vertrag umfasst in 50 Artikeln - von Mobilität bis hin zu Meinungsäußerung - unterschiedliche Lebensbereiche.

Fachausschuss stellt Verschlechterungen fest

Was die Umsetzung in Österreich betrifft, hagelt es von der Behindertenanwaltschaft Kritik: "Gravierende, vom UN-Fachausschuss bereits im Rahmen der Staatenprüfung 2013 hervorgehobene Mängel bestehen weiterhin unverändert. Mitunter sind sogar Verschlechterungen zu verzeichnen", so Christine Steger, Behindertenanwältin des Bundes, in einer Presseaussendung. Säumig sei man in Österreich etwa bei inklusiver Bildung, bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten oder barrierefreiem Wohnraum. Außerdem betreffe die Umsetzung der Konvention zwar den Bund, aber auch Länder und Gemeinden. An vielen Stellen fehle dabei die Kooperation.

Die Stadt Salzburg präsentierte einen Etappenplan

In Salzburg hat die Stadt 2018 gemeinsam mit Juristen der Salzburger Universität einen Etappenplan zur Umsetzung weiterer barrierefreier Maßnahmen im Rahmen der Behindertenrechtskonvention präsentiert. Auf 126 Seiten wurden rund 100 Maßnahmen festgelegt. "Der Etappenplan ist nach wie vor unser Leitfaden, wenn es um Barrierefreiheit geht. Bei städtischen Bauprojekten sind wir in die Planung involviert", sagt Eva Spießberger von der Abteilung Vielfalt im Magistrat. Neben den konkreten Maßnahmen gibt es auch Sensibilisierungen der Magistratsmitarbeiter und Veranstaltungen, die sich mit diesem Thema befassen. Es sei jedoch schwierig, alle Menschen dafür zu gewinnen. "Vielen Leuten ist es leider auch egal. Das sieht man dann bei den Geschäften. Da haben wir wenig Einfluss, weil das private Unternehmen sind und wir hier keinen Spielraum haben. Wir bieten aber regelmäßig Beratungen für Unternehmer an, wie sie Barrierefreiheit umsetzen können", sagt Spießberger.

"Dem Etappenplan fehlt die Messbarkeit"

Was den Etappenplan betrifft, zieht Monika Schmerold vom Verein knack:punkt ernüchternde Bilanz: "Wir sind uns als Community einig. Der ganze Plan ist nicht das Papier wert, auf dem er steht." Grundsätzlich fehle die Messbarkeit, so die Sozialarbeiterin: "Es braucht genaue Ziele. Eines könnte zum Beispiel sein, bis zu einem konkreten Zeitpunkt ein gewisse Anzahl von barrierefreie Toiletten zu errichten." In puncto öffentliche WCs sieht Schmerold nämlich dringenden Nachholbedarf, so auch in barrierefreien Wohnungen. Um die Lage langfristig zu verbessern, brauche es politischen Willen auf allen Ebenen, so Schmerold: "Es gibt Einzelpersonen, die sehr gewillt sind. Auch das Team Vielfalt hat immer wieder gute Ansätze. Aber bei großen Projekten können auch sie an ihre Grenzen stoßen".

380.000 Euro für barrierefreie Toiletteanlagen

Laut Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) sind 25 der 30 öffentlichen Toiletten in der Stadt barrierefrei. Die in Zukunft geplanten Anlagen sollen ausschließlich barrierefrei gebaut werden, wie etwa das kürzlich eröffnete WC in Itzling. Für den Ausbau der WCs stehe dem Bauressort 2024 ein Budget von 380.000 Euro zur Verfügung. Zu den nicht-barrierefreien Toiletten erklärt die Baustadträtin: "Die befinden sich in historischen, denkmalgeschützten Bauten wie am Domplatz. Hier sind bauliche Arbeiten immer schwierig."

Eine Hebebühne im Café 220 Grad

Auch wenn sie eine öffentliche Toilette gefunden haben, müssen Menschen mit Behinderung nach zugänglichen Lokalen suchen. Familie Macheiner, die das Café 220 Grad betreibt, hatte vor dem Umbau ihres neuen Standortes vom Verpächter verlangt, einen barrierefreien Zugang einrichten zu können. "Weil Rampen nur eine bestimmte Neigung haben dürfen, haben wir uns für eine Hebebühne entschieden", erklärt Alois Macheiner. Die kann von den Betroffenen selbst bedient werden und soll so dazu beitragen, Schwellenängste abzubauen. Dass es einen barrierefreien Zugang braucht, ist der Familie bereits am alten Standort in der Chiemseegasse durch die erhöhte Terrasse aufgefallen. Die damals errichtete Rampe sei von den Betroffenen dort in Anspruch genommen worden. "Besonders bei elektrischen Rollstühlen wird das Heben schwierig. Wir wussten deshalb gleich, wenn wir etwas Neues aufmachen, müssen wir das berücksichtigen", sagt Alois Macheiner.