Menschen, 1. Dezember 2023

Geburten, Spende, Ehrung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Spende

Das Salzburger Bankhaus Spängler hat dem Clearing-house des SOS-Kinderdorf eine vorweihnachtliche Spende von 10.000 Euro übergeben. Die Einrichtung von SOS-Kinderdorf Salzburg bietet geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Österreich kinderrechtskonforme Betreuung, Förderung und Bildung. Die Kinder und Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Zudem werden sie in der Bewältigung ihres Alltags unterstützt und gefördert. Im Bild (Bankhaus Spängler): Wolfgang Arming (SOS-Kinderdorfleiter Salzburg), Meline Mazinjan (Leiterin des Clearing-house Salzburg), Christian Moser (Geschäftsführer SOS-Kinderdorf Österreich) und Werner G. Zenz (Sprecher des Vorstandes im Bankhaus Spängler).





Ehrung

Bürgermeister Harald Preuner hat KR Dipl.-Ing. Ernst Mayer (80) mit der Wappenmedaille der Stadt Salzburg in Gold ausgezeichnet. Mayer trat 1967 in das Unternehmen Maco ein, das sein Vater Lorenz Mayer 1947 gegründet hatte. Seit 1971 ist er als geschäftsführender Gesellschafter tätig - und noch heute jeden Tag in seinem Betrieb anzutreffen. Preuner in der Laudatio: "Sie haben Maco mit unternehmerischer Weitsicht, Beharrlichkeit und Engagement an die Spitze der europäischen Hersteller von Baubeschlägen geführt. Dabei war es Ihnen immer ein Anliegen, die österreichischen Wurzeln und die Identität eines Familienunternehmens zu bewahren."