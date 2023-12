Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Helene Raninger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute, Samstag, ihren 85. Geburtstag.

SONNTAG

Monika Schörghofer feiert am Sonntag in Bad Vigaun ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin gründete in den 1970er Jahren die ÖVP-Frauenbewegung in Bad Vigaun und engagiert sich im Seniorenbund als Kassierin.