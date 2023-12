Menschen, 4. Dezember 2023

Geburtstage, Jubiläen, Auszeichnungen, Spenden, Präsentationen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Hilda Traschwandtner vollendet heute, Montag, ihr 90. Lebensjahr.

Wolfgang Klocker, ehemaliger ÖFB-Bundesliga-Schiedsrichter aus Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Jubiläum

Hans und Theresia Feldbacher feierten kürzlich ihre diamantene Hochzeit.

Auszeichnung

Bgm. Harald Preuner überreichte dem früheren Landesrettungskommandanten des Roten Kreuzes Salzburg, Anton Holzer, das Stadtsiegel in Gold. Holzer war seit Jänner 2009 in dieser Funktion tätig. Ende Oktober übergab er das Kommando des Roten Kreuzes an seinen bisherigen Stellvertreter Stefan Herbst und wechselte als Sonderbeauftragter für Asylwesen in den Landesdienst. In seiner Laudatio hob Preuner besonders das Engagement Holzers während der Flüchtlingskrise 2015 hervor.





Spende

Der Lions Club Hohensalzburg hat kürzlich eine Spende von 20.000 Euro an den Verein Active (Freizeitbegleitung für Menschen mit Beeinträchtigung) und den Verein Jojo (für psychisch belastete Familien) übergeben.





Präsentation

Die Landesinnungen der Berufsfotografen und der Rauchfangkehrer in der WKS präsentieren den "Rauchfangkehrerkalender" 2024. Kurt Pletschacher, Innungsmeister der Salzburger Rauchfangkehrer: "Die zwölf Kalenderblätter sollen ein Glücksbringer für das ganze neue Jahr sein - und natürlich auch darüber hinaus." Franz Neumayr, Innungsmeister für Berufsfotografie: "Durch den Kalender werden beide Handwerke im wahrsten Sinne des Wortes ins beste Licht gerückt."