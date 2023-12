Menschen, 6. Dezember 2023

Geburten, Geburtstage, Ernennung und Todesfälle

Geburtstage

OSR Hans Ziller, Ehrenbürger der Gemeinde Seeham und Ehrenhaupteinsatzleiter der Österr. Wasserrettung Seeham, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Josef Windsperger, Mitglied des Seniorenbunds Munderfing, feierte kürzlich seinen 75. Geburtstag.

Ernennung

Die Pinzgauer Steuer- bzw. Unternehmensberater Lukas Prodinger und Markus Steiner wurden von Benita Ferrero-Waldner in den Senat der Wirtschaft berufen. Ferrero-Waldner ist Vizepräsidentin des Senat der Wirtschaft. Die Veranstaltung fand im Schloss Mondsee statt. Lukas Prodinger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Prodinger Gruppe, Markus Steiner Kanzleileiter von Prodinger & Partner Zell am See und Geschäftsführer der Prodinger-Unternehmensberatung Neopraxx.