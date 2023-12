Geburten, Spende und Todesfälle

Spende

Die Betreiber des Salzburger Grill Imbiss in der Wiener-Philharmoniker-Gasse spendeten wieder das gesamte Trinkgeld der Salzburger Kinderkrebshilfe: die beträchtliche Summe von 6000 Euro. "Wir danken Raymond Mair und seinem Mitarbeiter Christian Schwarzenbrunner, dass sie auch in diesem Jahr wieder an unsere Schützlinge gedacht haben", bedankte sich Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe.