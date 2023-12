Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Herbert Junger, Wagnermeister in Nußdorf am Haunsberg, feiert heute seinen 95. Geburtstag. Der Jubilar betrieb viele Jahre die Wagnerei und Tankstelle und führte mit seiner Frau das Sportgeschäft in Nußdorf. Junger war langjähriger Musiker bei der Trachtenmusikkapelle Nußdorf und ist Ehrenmitglied der Stadtmusik Salzburg.



Elisabeth Gollackner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.