Menschen, Freitag, 9. April 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren: Anita Pellegrini aus Neumarkt am Wallersee feiert heute ihren 77. Geburtstag. Erich Pabigan aus Neumarkt am Wallersee vollendet heute sein 77. Lebensjahr; Elisabeth Thumeltshamer (67), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.



Spende

Mit dem Palmbuschen Freude schenken. Im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die Firmung haben fünf Mädchen aus Uttendorf und Niedernsill beschlossen, sich für krebskranke Kinder zu engagieren. Die Schülerinnen gestalteteten üer 80 Palmbuschen und verkauften diese gegen eine freiwillige Spende. Dadurch konnten über 600 Euro für die Projekte der Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt werden. Im Bild (v. l. n. r.): Luisa Innerhofer, Joya Eberharter, Celine Gallob, Viktoria Lechner und Emily Scherer. Bild: SN/Maria Innerhofer