Menschen, 2. November 2023

Gemeinsam Gutes Tun: Der Verein GGT-Gemeinsam Gutes Tun veranstaltete am 16. September 2023 den dritten "Rote Nasen Lauf" im Rahmen des Hallwanger Dorffestes zugunsten der Clowndoctors. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit, den ca. 900 Meter langen Rundkurs mit Start und Ziel im Hallwanger Ortszentrum eine Stunde zu benutzen. Die Zeit spielte auch diesmal keine Rolle, wie immer standen der gute Zweck und Spaß an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund. Insgesamt kam bei dem "Rote Nasen Lauf" durch Sponsoren und Startgelder eine Gesamtspendensumme in Höhe von 16.412 Euro zusammen. Der Betrag wurde den Clowndoctors übergeben.