Menschen, 3. November 2023

Spende Kinderkrebshilfe

Vor einem Jahr war bei dem kleinen Gregor ein Nierentumor diagnostiziert worden. Anlässlich seiner Genesung lud die Familie Huka nun zu einer "Wir-feiern-das Leben-Feier", bei der Gregors Genesung und gleich drei runde Geburtstage im engsten Familienkreis (nach-)gefeiert wurden. Dabei kamen 3500 Euro zusammen, die an die Salzburger Kinderkrebshilfe übergeben wurden.

Spende Lions Club Salzburg

In einem entlegenen Krankenhaus in Kamerun kommen seit diesem Herbst zwei Säuglingsbeatmungsgeräte zum Einsatz, die Neugeborenen das Überleben sichern. Finanziert wurden die Inkubatoren vom Lions Club Salzburg. Dieser eröffnet demnächst wieder den Punschstand am Salzburger Christkindlmarkt, um Spenden zu sammeln. Die Idee für die Hilfe in Kamerun kommt von der Wiener Kinderärztin Katia Vettori, die die Neugeborenen ein Jahr ehrenamtlich betreut. Der Lions Club hat Beatmungsgeräte finanziert, deren Betrieb aufgrund einfacher Technik dauerhaft gesichert ist.