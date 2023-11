Menschen, 4. und 5. November 2023

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Marlies Rummer aus Stuhlfelden, Obfrau des Seniorenbunds, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Rudolf Pflugbeil, Mitarbeiter in der Gärtnerei der Christian-Doppler-Klinik, feiert heute, Samstag, seinen 60. Geburtstag.

SONNTAG

Ihren 80. Geburtstag feiert am Sonntag Annemarie Pettenhofer in Bad Vigaun am Rengerberg.

Mag. P. Hermann Wörgötter CPPS, Leiter des Exerzitienhauses Maria Hilf CPPS, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Bartholomäus Gsenger, Mitglied der Schützenkompanie Grödig, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Spende

Mit einer Gesangseinlage übergaben die Hirtenkinder gemeinsam mit Josef und Elisabeth Radauer vom Salzburger Hirtenadvent 2000 Euro an Lebenshilfe-Präsident Michael Russ. Seit vielen Jahren unterstützt der Salzburger Hirtenadvent Projekte der Lebenshilfe Salzburg. Dieses Jahr fließt die Spende in das Lebenskunst-Atelier in der Moosstraße 7. Menschen mit und ohne Behinderungen werden dort gemeinsam kreativ arbeiten.