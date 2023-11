Menschen, 9. November 2023

Geburten, Geburtstag, Auszeichnung, Jubiläum und Todesfälle

Mit Blumen und Geschenkkorb gratulierte Bürgermeister Harald Preuner am Mittwoch Gerta Schörg zum 101. Geburtstag. Frau Schörg wurde am 3. November 1922 in Wien geboren und kam nach dem Krieg nach Salzburg. In St. Johann gründete sie mit ihrem Mann zusammen eine Fahrschule, die sie später mit ihrem Sohn zusammen führte. Bis zu ihrem 95. Lebensjahr spielte Gerta Schörg Golf und hielt sich so fit.

Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll überreichte am Dienstag 13 Persönlichkeiten das Tourismus-Verdienstzeichen. Die Ausgezeichneten sind: Wolfgang Burgschwaiger (Dienten), Eugen Fischbacher (Flachau), Ilse Haitzmann sen. (Lofer), Anita Höll (Rußbach am Pass Gschütt), Rudolf Hollaus (Fusch a. d. Großglocknerstraße), Walter Junger (Oberndorf), Bürgermeister a. D. Norbert Karlsböck (Kaprun), Johann Köhl (Salzburg), Benedikt Lang (Bad Hofgastein), Hannes Mayr sen. (Filzmoos), Franz Walter Mühlbacher (Lamprechtshausen), Gerhard Popp (Salzburg), Manfred Wallinger (Abtenau).

Corona verhinderte im letzten Jahr ein rundes Jubiläums-Klassentreffen. So trafen sich heuer ehemalige Schüler der Hauptschule Maxglan, Jahrgang 1947, zur 76-Jahr-Feier. Teilgenommen haben: Alfred Buttenhauser, Walter Irnleitner, Heinrich Hofer, Martin Gschwandtner und Kurt Koch.