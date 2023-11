Menschen, 15. November 2023

Geburten, Geburtstage, Wahl und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Chefinspektor i. R. Alfred Salentinig, langjähriger Gendarmeriepostenkommandant in Wals, Mitglied der Kameradschaft Wals und der Jägerschaft Wals-Siezenheim, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Franz Laimighofer, St. Georgen bei Salzburg, Ehrenobmann des Seniorenbunds, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Wahl

Bei der Wahl der Notariatskammer für Salzburg am 13. 11. 2023 wurde Hon.-Prof. Dr. Claus Spruzina, öffentlicher Notar in Hallein, zum Präsidenten für weitere drei Jahre gewählt. Dr. Hansjörg Brunner, öffentlicher Notar in Salzburg, und Dr. Thomas Schatzl, LL.M., öffentlicher Notar in Hallein, wurden zu Vizepräsidenten gewählt. Die weiteren Kammermitglieder sind: Dr. Angelika Moser, öffentliche Notarin in Seekirchen a. W., Dr. Philip Ranft, öffentlicher Notar in Seekirchen a. W., Mag. Stephan Moser, öffentlicher Notar in Neumarkt a. W., Dr. Lorenz Reitstätter, MBL, öffentlicher Notar in Zell am See, Mag. Rupert Horner (Vorsitzender der Notariatskandidaten), Dr. Barbara Pache und Mag. Stefan Jeglitsch.