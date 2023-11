Menschen, 16. November 2023

Geburten, Spenden und Todesfälle

"Sei die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst." Nach diesem Leitsatz betreibt Anja Jung seit 2012 das Badhaus Leogang. In enger Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen werden Menschen in Notsituationen unterstützt und betreut. Als gemeinnützig anerkannter Fonds finanziert sich das Badhaus ausschließlich durch Spenden, welche seit der Corona-Pandemie rapide abgenommen haben. Es stand sogar kurz vor der Schließung. Elfriede Hoheneder, Marktmanagerin von Billa plus Saalfelden, und Vertriebsdirektor Hannes Gruber starteten eine Spendenaktion: In allen 15 Billa- und Billa-plus-Märkten im Pinzgau wurden von 16. bis 21. Oktober Spendenboxen aufgestellt. Mitarbeiter/-innen bewarben die Aktion und förderten mit Eigeninitiativen wie Kuchenverkauf die Spendenbereitschaft. Das Ergebnis ist beachtlich: 18.480 Euro. Vor Kurzem fand die Scheckübergabe statt.

Anfang November 2023 fand in der Shopping Arena Alpenstraße eine Sammelaktion der Caritas Salzburg statt. 14 Freiwillige engagierten sich, verteilten Bedarfslisten und organisierten die Logistik. Die Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit der Kundinnen und Kunden waren enorm: 220 Menschen spendeten 450 Kilo Lebensmittel und Hygieneartikel sowie mehr als 455 Euro in Form von Gutscheinen und Bargeld. Die Spenden können noch vor Weihnachten an Menschen in Not in Salzburg verteilt werden.