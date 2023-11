Menschen, 17. November 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Promotion und Sponsionen

Geburtstage

Andreas Waldmann aus St. Koloman, Mitglied des Seniorenbunds, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Promotion

Roman Egger (Bergheim) feierte am Mittwoch an der Universität Salzburg seine Promotion zum Dr. phil.

Sponsionen

An der Universität Salzburg

spondierten am Mittwoch zum/zur:

Bachelorstudium:

BA: Jana Maria Bichelmaier (Lilienfeld), Violeta Kovacevic (Linz), Anna Mück, Melanie Schrempf (beide Salzburg).

BEd: Beatrix Russold (Abtenau).

BSc: Katharina Maria Kofler (Bad Hofgastein), Balthasar Langer (Hallein), Jasmina Hadzic (Linz), Isabella König (Zeillern).

BSSc: Natascha Mang (Scheffau am Tennengebirge).

LLB.oec.: Magdalena Huber (Hallein), Rainer Lehenauer (Salzburg).