Menschen, 24. November 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Sponsion und Spende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer



Geburtstage

Dipl.-Ing. Dr. Eberhard Franz, Geschäftsführer i. R. und Forstwirt, Großgmain, vollendet heute, Freitag, sein 90. Lebensjahr.

Katharina Wasenegger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Sponsion

Lisa Mösl (BA) aus Seekirchen hat vor Kurzem an der FH Burgenland ihren Fachhochschul-Master-Studiengang "Human Resource Management und Arbeitsrecht" mit gutem Erfolg abgeschlossen. Ihr wurde der Titel Master of Arts in Business (MA) verliehen.

Spenden

Der Verein GGT ("Gemeinsam Gutes tun") veranstaltete im Rahmen des Hallwanger Dorffestes den 3. Rote-Nasen-Lauf zugunsten der Clowndoctors. Beim Kinderlauf starteten Kinder aus den umliegenden Kindergärten und Volksschulen. Dann fand der Allgemein-Lauf statt. Die Zeit spielte keine Rolle - der gute Zweck und der Spaß an der Bewegung standen im Vordergrund.

Durch Startgeld und Sponsoren kamen 16.412 Euro zusammen. Obmann Christian Lixl übergab den Spendenscheck.