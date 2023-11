Menschen, 27. November 2023

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Georg Hammerer aus Salzburg-Liefering feiert heute, Montag, seinen 85. Geburtstag.

Rosa Geisler, Mitglied des Seniorenbunds Munderfing, feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Spenden

Drei Altstadt-Unternehmen in der Getreidegasse - die Schlosserei Wieber, die Sporer Likör- & Punschmanufaktur und das Hotel Goldener Hirsch - luden vor Kurzem für den guten Zweck zu Orangenpunsch und Schmankerl im Innenhof der Schlosserei Wieber ein. Christian Wieber, Michael Sporer und Wolfgang Putz sammelten mit zahlreichen Gästen aus den Handels- und Gastronomiebetrieben der Salzburger Altstadt für die Österreichische Krebshilfe Salzburg. Am Ende des Abends wurden die Spenden in Höhe von rund 5330 Euro an Mag. Stephan Spiegel, Geschäftsführer der Österreichischen Krebshilfe Salzburg, übergeben.

Zum wiederholten Mal fand heuer der von Rudi Maislinger gegründete Grabenseelauf statt. Pro absolviertem Kilometer ging 1 Euro Spende an die Sonneninsel Seekirchen. 2000 Euro wurden "erlaufen". Vor Kurzem überreichte Rudi Maislinger den Spendenscheck an Sonneninsel-Geschäftsführer Thomas Janik.