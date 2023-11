Menschen, 28. November 2023

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Herta Irnberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert heute, Dienstag, ihren 85. Geburtstag.

Maria Reindl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

In Hallein feiert heute Dr. iur. Wolfram Köstler seinen 70. Geburtstag.

Auszeichnung

Antonia Eger aus Maishofen, Medizinstudentin im 6. Studienjahr an der Medizinischen Universität Graz, hat beim diesjährigen 47. Österreichischen Kongress für Pulmonologie im Oktober in Graz den ersten Platz der Posterpreise in der Kategorie klinische Forschung erstmalig als Studentin gegenüber Ärzten und Forschern gewonnen. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. In der Studie geht es um einen neuen Wert in der Ultraschalluntersuchung des Herzens, mit dem man frühzeitig einen erhöhten Lungenhochdruck vorhersagen kann und somit auf eine invasive diagnostische Untersuchung mittels Rechtsherzkatheter verzichten könnte.

Jubiläum

Helene und Alois Berger aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich ihre Gnadenhochzeit (70 Ehejahre).