Menschen, 29. November 2023

Geburtstage

Anna Ainz aus Hof, Mitglied des Pensionistenverbands, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Nikolay Mechkov, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Reinhold Ortner, Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan und des Volksliedchors Bergheim, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

KR Mag. P. Franz Lauterbacher OSB, langjähriger Stadtpfarrer von Salzburg-Mülln und ehem. Dechant (Salzburg-Nord) und Pfarrverbandsleiter (Stadt Salzburg-PV6), vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Koloman Weißenbacher, Altbauer vom Tiefenbachgut in St. Koloman, langj. Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und seit mehr als 50 Jahren Mitglied im Kirchenchor, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Ehrungen

Im Rahmen des Cäciliakonzerts in Elsbethen wurde Bürgermeister a. D. Franz Tiefenbacher der Ehrenring der Gemeinde Elsbethen überreicht. Tiefenbacher stand der Gemeinde 29 Jahre vor. In seine Amtszeit fielen u. a. Neubauten wie das Gemeindeamt und das Seniorenhaus, Kindergarten und Kinderspielplatz sowie das betreubare Wohnen.

Die Stille-Nacht-Prangerschützen Arnsdorf zeichneten kürzlich Günther Prochaska mit dem Titel "Ehrenhauptmann" aus. Zehn Jahre aktiv als Hauptmann, jahrzehntelang im Vorstand des Vereins - viele Verdienste des Geehrten lassen sich aufzählen. Hauptmann Johann Maislinger gratulierte seinem Vorgänger. Außerdem würdigte Bürgermeisterin Andrea Pabinger Prochaskas Einsatz im Bereich Brauchtum mit dem Ehrenbecher der Gemeinde Lamprechtshausen.

Spende

Die Plainfelder Faschingsgilde unterstützt Sozialinitiativen. In diesem Jahr konnten 1000 Euro an die Jedermann Pass aus Gnigl übergeben werden. An der Jedermann Pass nehmen beeinträchtigte Menschen teil - Mädchen und Buben, die Freude am alpenländischen Brauchtum haben. Seit 15 Jahren besteht diese Einrichtung. Derzeit hat die Gruppe zwölf Mitglieder und wird von der Familie Brugger aus Gnigl betreut. Am 2. Dezember ist die Jedermann Pass beim ersten Lauf in Gnigl zu sehen.

Jubiläum

Das Jubiläum der goldenen Hochzeit feierten kürzlich Rauchfangkehrermeister und langj. Gemeindevertreter Isidor und seine Frau Veronika Mantona in St. Michael.