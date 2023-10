Menschen, 7. und 8. Oktober 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Jubiläum und Auszeichnung

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Christine Höfler, Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Jubiläen

Kreszenzia und Alois Wieneroiter aus Neumarkt feierten vor Kurzem das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Auszeichnung

Der Erwin-Kräutler-Preis für kontextuelle Theologie, interreligiösen Dialog und befreiungstheologische Forschung wurde am Donnerstagabend in der Theologischen Fakultät der Paris-Lodron-Universität Salzburg an die Ordensfrau Ivoneide Viana de Queiroz (57) aus Brasilien verliehen. Die Theologin erhielt den Preis für ihre Dissertation zum Leben von Ordensfrauen zwischen 1970 und 2020. Der Preis wurde heuer zum siebten Mal vergeben.