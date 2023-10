Menschen, 9. Oktober 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Gerhard Huber, Reprofotograf i. R. aus Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.



Luise Chudoba, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert am Montag ihren 80. Geburtstag.

Jubiläen

Herta und Herbert Huber feierten kürzlich ihre diamantene Hochzeit in St. Michael. Das Jubelpaar kann auf sechzig gemeinsame Jahre zurückblicken. Dank und Anerkennung gelten für ihr Wirken in diversen Funktionen, wo sie sich vielseitig in Vereinen und im gesellschaftlichen Leben von St. Michael eingebracht haben.